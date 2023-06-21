В России предложили добавлять в метанол вызывающий рвоту денатурат Совфед предложил добавлять в опасный для здоровья метанол вызывающий рвоту денатурат

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture-alliance/TASS

В России могут начать добавлять в опасный для здоровья метанол специальные вещества, которые способствует возникновению тошноты, пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина. По его словам, регулирующий орган не против такой добавки.

Он также отметил, что производители алкогольной продукции в России уже нашли поставщика такого ингредиента, так как они сталкиваются с финансовыми и репутационными рисками.

Министерство промышленности и торговли призывает к тщательному анализу данной инициативы. В ведомстве усматривают необходимость выяснения влияния добавки на качество метанола, который используется в химической промышленности, в частности для производства лаков и красок, а также определения воздействия данного вещества на здоровье людей.

Кроме того, Рябухин указал на рассмотрение альтернативных методов предотвращения употребления метанола, включая добавление неприятного запаха или окраску этой бесцветной жидкости, так как часто потребители не осознают, что употребляют токсичное вещество.

Между тем в Федеральной таможенной службе отмечают, что контрафактной продукции в России становится все больше. Рост числа подделок — от лекарств до запчастей — связывают с активным запуском механизма параллельного импорта.