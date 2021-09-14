В России появятся запретные зоны для автомобилей-беспилотников
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
08:32, 15 сентября 2021
Беспилотный автомобильФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Первый вице-премьер Андрей Белоусов сформировал рабочую группу, которая займётся вопросом создания запретных для беспилотных автомобилей зон. ФСБ предложила запретить поездки беспилотных машин рядом с Кремлём, ГУМом и ЦУМом. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.
На беспилотные автомобили распространяются те же правила, что и на обычные автомобили с человеком за рулём. Если на какую-то территорию может въезжать только спецтранспорт с аккредитованным водителем, доступ туда будет ограничен как для обычных такси, так и для беспилотных, — сообщили в «Яндексе» для rb.ru.
Заместитель руководителя ЦОДД — начальник ситуационного центра Александр Евсин предположил, что причиной таких нововведений стала обычная техника безопасности, так как беспилотные автомобили могут создавать угрозу жизни населению, особенно на ранних стадиях запуска. Более того, автомобили без водителя более уязвимы к нападкам террористов: беспилотник можно взломать и с помощью него устроить теракт.
Ранее «Яндекс» назвал районы Москвы, в которых можно будет заказать поездку на беспилотном такси. Такая возможность появится у жителей Ясенево и Битцевского парка.