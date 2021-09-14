В России появятся запретные зоны для автомобилей-беспилотников

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сформировал рабочую группу, которая займётся вопросом создания запретных для беспилотных автомобилей зон. ФСБ предложила запретить поездки беспилотных машин рядом с Кремлём, ГУМом и ЦУМом. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

На беспилотные автомобили распространяются те же правила, что и на обычные автомобили с человеком за рулём. Если на какую-то территорию может въезжать только спецтранспорт с аккредитованным водителем, доступ туда будет ограничен как для обычных такси, так и для беспилотных, — сообщили в «Яндексе» для rb.ru.

Заместитель руководителя ЦОДД — начальник ситуационного центра Александр Евсин предположил , что причиной таких нововведений стала обычная техника безопасности, так как беспилотные автомобили могут создавать угрозу жизни населению, особенно на ранних стадиях запуска. Более того, автомобили без водителя более уязвимы к нападкам террористов: беспилотник можно взломать и с помощью него устроить теракт.

Ранее «Яндекс» назвал районы Москвы, в которых можно будет заказать поездку на беспилотном такси. Такая возможность появится у жителей Ясенево и Битцевского парка.