В России появятся лаборатории ускоренной диагностики COVID-19

Правительство РФ в пятницу собирается выделить дополнительные средства на создание в регионах лабораторий ускоренной диагностики инфекционных заболеваний, включая коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.

В повестку дня заседания включён вопрос о выделении Роспотребнадзору в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований в целях предоставления финансирования подведомственным организациям, имея в виду финансовое обеспечение мероприятий, направленных на предупреждение распространения вновь появляющихся инфекций, — передаёт пресс-служба правительства.

В правительстве считают, что проект позволит создать в субъектах РФ ПЦР-центры, а также центры секвенирования и комплекс лабораторий для проведения ускоренной диагностики инфекционных заболеваний на базе федеральных бюджетных учреждений здравоохранения Роспотребнадзора.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что почти 70% педагогов в российских школах вакцинированы от коронавируса. Но тем не менее для учащихся в российских школах остаются обязательными «утренние фильтры», а также все необходимые противоэпидемические требования.