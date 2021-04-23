В России появятся электронные патенты для трудовых мигрантов

https://static.news.ru/photo/4337c0e4-a4c6-11eb-8678-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России могут быть введены патенты с электронным носителем информации, которые будут выдаваться приезжающим на заработки мигрантам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время проводится подготовка нормативно-правовой базы по этому вопросу. Разрабатывается форма бланка патента, проекты приказов по оформлению и выдаче патентов, а также соглашений между МВД и уполномоченными властями регионов.

Первым городом, где мигрантам будут выдавать такие патенты, станет Москва. Для этого ведомству необходимо будет заключить соответствующее соглашение с властями столицы. В МВД отметили , что введение электронных патентов не потребует привлечения средств из госбюджета.

Ранее сообщалось, что в Кремле заявили о нехватке в России трудовых мигрантов. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в первую очередь рабочие руки нужны в строительстве и сельском хозяйстве.

В свою очередь замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов назвал напряжённой ситуацию со взаимоотношением россиян и мигрантов. По его словам, отношение граждан страны к приезжим на заработки ухудшается. В прошлом году негативный настрой был отмечен почти у каждого четвёртого россиянина. Глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов объяснил это психологией людей, которые склонны искать виноватых извне в периоды ухудшения жизни внутри страны.