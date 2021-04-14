В России появится упрощённый порядок взыскания штрафов с водителей

https://static.news.ru/photo/ce76c5f8-9d26-11eb-807f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Упрощённый порядок взыскания штрафов с водителей, не превышающих 10 тысяч рублей, вводится в России. Об этом сообщил на расширенной коллегии Минюста глава Федеральной службы судебных приставов Константин Чуйченко.

Судебные приставы будут получать постановления в электронном виде и проводить взыскание, не возбуждая исполнительного производства на суммы, не превышающие 10 тысяч рублей. При этом в ФССП пояснили, что исключение процедуры возбуждения исполнительного производства не означает автоматического списания без предварительного уведомления должника, сообщает ТАСС.

Чуйченко назвал введение упрощённого порядка исполнения требований по штрафам за правонарушения в области дорожного движения одной из основных задач.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство внесло в Госдуму законопроект об ужесточении наказания для водителей, которые неоднократно попадались на управлении автомобилем в нетрезвом виде. В нём предлагается увеличить сроки лишения свободы и принудительных работ за систематическое вождение в пьяном виде до трёх лет. В настоящее время максимальные сроки составляют до двух лет. Кроме того, правительство выступает за повышение размера штрафов до 300–500 тысяч рублей (сейчас 200–300 тысяч рублей).