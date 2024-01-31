В маленьких селах и приграничной зоне России проведут связь Минцифры РФ разработает план обеспечения связью малых сел и пунктов у границы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России в скором времени разработают план по решению вопросов, касающихся обеспечения связью в населенных пунктах вблизи границы, а также в селах, где проживает меньше 100 человек. Задача поручена специалистам Министерства цифрового развития РФ, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сообщает ТАСС.

Было дано поручение Минцифры — проработать вопросы по обеспечению связи в малых населенных пунктах, сельских, которые до 100 человек, а также в приграничных населенных пунктах, — отметил он, выступая на заседании.

Вице-премьер подчеркнул, что задачу нужно выполнить как можно скорее. Для этого он предложил действовать с использованием спутниковых каналов связи, что позволит в первое время обеспечить потребителям минимальный набор услуг.

Ранее сообщалось, что 30 января в России произошел массовый сбой в работе мобильных операторов и провайдеров. Жители крупных городов сообщали о проблемах с доступом ко всем доменам в зоне .RU, например к «Яндексу», а также к популярным приложениям. Позже стало известно, что техническая проблема, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .RU, устранена, сообщили NEWS.ru в Координационном центре доменов .RU/РФ. Там отметили, что неполадки могут наблюдаться еще некоторое время.