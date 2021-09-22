В России появится аналог TikTok

Холдинг «Газпром-медиа» анонсировал выпуск видеоплатформы с вертикальным форматом контента, в котором работает популярная социальная сеть TikTok, в конце ноября — начале декабря. Об этом на Национальном рекламном форуме сообщил руководитель холдинга Александр Жаров, передаёт РИА Новости.
По его словам, сервис, получивший название «Я Молодец»,
По мнению издателя «N+1» Андрея Коняева, «Газпром-медиа» хочет разработать аналог TikTok, но прошлая попытка сделать нечто победное вместе с Rutube ни к чему не привела. В интервью «Коммерсанту» он
Ранее стало известно, что в «Одноклассниках» появилась новая функция, позволяющая переводить аудиосообщения в текст. Алгоритм работает на базе искусственного интеллекта, который разработан «ВКонтакте».