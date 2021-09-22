В России появится аналог TikTok

Холдинг «Газпром-медиа» анонсировал выпуск видеоплатформы с вертикальным форматом контента, в котором работает популярная социальная сеть TikTok, в конце ноября — начале декабря. Об этом на Национальном рекламном форуме сообщил руководитель холдинга Александр Жаров, передаёт РИА Новости.

По его словам, сервис, получивший название «Я Молодец», был разработан при поддержке фонда «Иннопрактика», который возглавляет Катерина Тихонова. Ранее структуры холдинга приобрели исключительные права на приложение и неисключительные права на программное обеспечение с правом модификации и переработки.

По мнению издателя «N+1» Андрея Коняева, «Газпром-медиа» хочет разработать аналог TikTok, но прошлая попытка сделать нечто победное вместе с Rutube ни к чему не привела. В интервью «Коммерсанту» он заметил , что TikTok стал популярным, уже имея миллионы пользователей.

Ранее стало известно, что в «Одноклассниках» появилась новая функция, позволяющая переводить аудиосообщения в текст. Алгоритм работает на базе искусственного интеллекта, который разработан «ВКонтакте».