Ростех разработает программу для предотвращения массовых беспорядков

Ростех разрабатывает специальное программное обеспечение, которое поможет властям предсказывать массовые беспорядки, а также предотвращать их эскалацию, анализируя сообщения в СМИ, данные соцсетей, умных камер и других источников. Некоторые эксперты уверены, что для этого системе потребуется длительное обучение, пишет «Коммерсант».

По данным источника, знакомого с ситуацией, работы ведутся в рамках проекта МЧС «Безопасный город» и будут завершены к 2022 году. Пользователями системы станут муниципальные и региональные органы исполнительной власти.

Как рассказал руководитель проектного офиса АПК «Безопасный город» Андрей Мишурный, программа будет составлять прогнозы возникновения массовых беспорядков и динамики их развития. Для этого система будет постоянно анализировать публикации в СМИ, посты в соцсетях, данные из систем интеллектуального видеонаблюдения и мониторинга общественного транспорта. Если массовые беспорядки уже начались, система будет анализировать число участников митинга, поведение зачинщиков, направление движения толпы, число пострадавших, количество полицейских и росгвардейцев, задействованных в обеспечении порядка, и другие данные.

Как заявил президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров, у цифровых платформ уже есть все необходимые решения для анализа текстов, эмоционального состояния и закономерностей поведения групп населения. Для реализации проекта, по его мнению, необходимо научить систему извлекать необходимую информацию из накапливаемой базы знаний. В свою очередь, директор по развитию веб-технологий Artezio Сергей Матусевич отмечает, что для этого придётся потратить немало времени на её обучение, тогда как технологий, которые можно легко перенести в Россию, пока что не существует.

Ранее МЧС направило в Минэкономики и Минфин законопроект о перезапуске аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» по всей стране. С 2022 года регионы будут обязаны разворачивать интеллектуальные системы городской безопасности, что приведёт к взрывному росту рынка системных интеграторов.