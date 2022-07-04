В России появится общество разведённых женщин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Модель из Красноярска Галина Жданова создаст Всероссийское общество разведённых женщин, сообщает «МК в Красноярске». Она захотела объединить тех женщин, которые расторгли брак, но не чувствуют себя счастливыми и защищёнными.

Я планирую создать сообщество счастливых разведённых женщин. Дело в том, что в большом количестве семей по стране, по моим данным, это 70%, жёны страдают от насилия, абьюза, унижений. Это приводит к большому количеству разводов. Но и после расторжения брака женщина не чувствует себя счастливой и защищенной. Нет просто той организации, которая взяла бы на себя помощь разведённым женщинам. Я решила, что создам такую организацию, — сказала Жданова.

В пятницу, 1 июля, она объявила о своём разводе и смене фамилии на Магергут. Окончание замужества Галина отпраздновала: прокатилась в костюме пчелы на карете с Дедом Морозом и феей, сожгла свадебное платье, на которое прикрепила таблички с тем, что больше всего угнетало в браке. Это были шантаж, насилие, абьюз, созависимость и прочие проблемы.

До этого Галина проводила акцию против домашнего насилия в «окровавленном платье», также она борется с кэтколлингом — мужскими приставаниями с обращением «кис-кис».

В феврале стало известно, что за десять лет количество заключаемых ежегодно брачных контрактов увеличилось в три раза. В 2021 году россияне подписали почти 150 тысяч брачных договоров.