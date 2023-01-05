В России появится новый сигнал светофора Юрист Редин: с 1 марта в России появится светофор с «белым пешеходом» со стрелкой

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Управляющий партнер юридической компании Позиция Права Егор Редин рассказал агентству ПРАЙМ, что с 1 марта в России появится новый сигнал светофора — белое изображение со стрелкой, которая указывает на пешеходный переход, находящийся по направлению движения. Эксперт пояснил, что новый сигнал будет предупреждать о том, что по пешеходному переходу кто-то может переходить дорогу. По его словам, стрелка белого света будет добавлена к основному светофору.

Под основной светофор добавляется стрелка белого цвета с изображением пешехода, которая располагается под основными цветами светофора. Стрелка указывает на то, что по направлению движения пешеход имеет право переходить дорогу в связи с разрешающим сигналом светофора, — сказал Редин.

Специалист отметил, что светофор новые правила не устанавливает, а призван предупредить возможные ДТП. Юрист указал на то, что в ходе эксперимента в регионах, нововведение показало высокую эффективность.

Ранее в Москве снизилась стоимость парковочных тарифов на 27 улицах, сообщил столичный дептранс. Заплатить больше придется на 149 улицах, где загруженность парковок достигает 100%. В пресс-релизе ведомства подчеркнули, что обновленные тарифы помогут освободить до 10–15% мест, из-за чего автомобилистам станет проще парковаться.