В России появится новый профессиональный праздник День математика начнут праздновать в России 1 декабря

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Новый профессиональный праздник, День математика, появится в России, сообщили в пресс-службе правительства. Его планируется отмечать 1 декабря. На эту дату также приходится день рождения выдающегося русского математика Николая Лобачевского. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже распорядился закрепить праздник в календаре.

Новый профессиональный праздник — День математика будет отмечаться зимой. Праздничной датой предлагается сделать 1 декабря — день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского <...> Министерству просвещения поручено в двухмесячный срок закрепить принятое решение необходимым нормативным правовым актом, — говорится в сообщении.

С соответствующей инициативой в правительство обратился ректор МГУ Виктор Садовничий. Впервые это предложение прозвучало еще в 2023 году на Всероссийском съезде учителей и преподавателей математики.

Днем ранее во всем мире отметили День пожарных. В этот день чествуют сотрудников пожарных служб, а также поминают тех, кто отдал жизнь, ликвидируя возгорания. Инициатива учредить международный праздник возникла в конце 1990-х. Его установили в память о пяти огнеборцах, погибших при тушении лесных пожаров в Австралии.