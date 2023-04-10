В России появится новая вакцина от COVID-19 на основе «Спутника» Вирусолог Альтштейн заявил о разработке новой вакцины от COVID-19 на основе «Спутника»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России появится новая вакцина на основе «Спутника», направленная против доминирующего сейчас штамма «омикрон», рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Вирусолог в разговоре с НСН отметил, что первая фаза испытаний прошла, сейчас к концу подходит вторая.

Отечественная вакцина будет создана на основе «Спутника», ученые лишь заменят содержимое — вместо генома исходного варианта вируса вставят геном «Омикрона». Уже прошла первая фаза испытаний, полагаю, что близка к завершению вторая. Нужно получить разрешение Минздрава, когда оно появится, сказать трудно, — пояснил вирусолог.

По словам Альтштейна, говорить о завершении пандемии на данный момент еще рано. Он уточнил, что спад заболеваемости может произойти летом, но осенью снова начнется подъем. Кроме того, могут появиться новые, более заразные, варианты инфеции. Вирусолог добавил, что среди взрослого населения вакцинированы около 60% человек, тогда как хороший показатель должен составлять 75-85%. Такая тенденция связана со снижением числа заболевших. Кроме того, летальность штамма «омикрон» намного ниже.

Та вакцина, которая у нас есть сейчас, защищает от осложнений и от смерти, но при этом она очень слабо защищает от заражения, — заключил Альтштейн.

Ученые из Университета Майами ранее выявили два первых случая повреждения мозга у новорожденных детей из-за того, что их матери переболели COVID-19 во время беременности. Матери больных детей заразились коронавирусной инфекцией, когда от нее еще не было вакцин.