В России появится новая «новогодняя столица»

Нижний Новгород передаст титул «Новогодняя столица России» с 2023 года Новосибирску. Церемония передачи титула состоится 9 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.

Церемония пройдёт на Нижегородской ярмарке, где устроена главная праздничная площадка фестиваля, залит каток, установлена ёлка и расположена резиденция Деда Мороза.

Нижний Новгород получил титул «Новогодняя столица — 2022» 9 января 2021 года. Проект реализуется Министерством культуры РФ с 2012 года. Его цель — развитие туризма в стране и увеличение притока туристов в города России.

Ранее титул «Новогодняя столица России» носили Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань и Калуга.

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