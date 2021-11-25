В России появится новая льгота для одной категории граждан

В Госдуме в первом чтении приняли закон по вопросу совершенствования мер поддержки граждан, участвующих в защите государственной границы РФ на добровольных началах. Согласно законопроекту, предлагается стимулировать материально, а также предоставлять льготы и компенсации россиянам, которые заняты защитой государственной границы. Об этом сказано на официальном сайте нижней палаты парламента.

В настоящее время подобные льготы получают лишь дружинники, которые участвуют добровольно в охране общественного порядка, а также сотрудники полиции.

Сейчас в защите границы участвуют 12 393 гражданина в составе 1216 добровольных народных дружин. В ряде регионов дружинникам, охраняющим границы, предоставляются льготы и компенсации, а в других — нет, — сказано в пояснительной записке к закону.

Известно, что в прошлом году благодаря действиям добровольцев было задержано более 5,5 тысячи нарушителей границы, изъято 27 килограммов наркотиков, 16 единиц огнестрельного оружия и 123 единицы боеприпасов.

Ранее стало известно, что людей, которые под постом председателя Госдумы Вячеслава Володина оставляли комментарии с недостоверной информации по коронавирусу, могут наказать. Известно, что пост набрал более 400 тысяч комментариев.