В России появится новая льгота для одной категории граждан
Госдума одобрила в I чтении льготы для охраняющих госграницу добровольцев
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
06:40, 26 ноября 2021
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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В Госдуме в первом чтении приняли закон по вопросу совершенствования мер поддержки граждан, участвующих в защите государственной границы РФ на добровольных началах. Согласно законопроекту, предлагается стимулировать материально, а также предоставлять льготы и компенсации россиянам, которые заняты защитой государственной границы. Об этом сказано на официальном сайте нижней палаты парламента.
В настоящее время подобные льготы получают лишь дружинники, которые участвуют добровольно в охране общественного порядка, а также сотрудники полиции.
Сейчас в защите границы участвуют 12 393 гражданина в составе 1216 добровольных народных дружин. В ряде регионов дружинникам, охраняющим границы, предоставляются льготы и компенсации, а в других — нет, — сказано в пояснительной записке к закону.
Известно, что в прошлом году благодаря действиям добровольцев было задержано более 5,5 тысячи нарушителей границы, изъято 27 килограммов наркотиков, 16 единиц огнестрельного оружия и 123 единицы боеприпасов.
Ранее стало известно, что людей, которые под постом председателя Госдумы Вячеслава Володина оставляли комментарии с недостоверной информации по коронавирусу, могут наказать. Известно, что пост набрал более 400 тысяч комментариев.