https://static.news.ru/photo/2a4a227a-1db3-11ea-8797-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума учредит собственную медаль, которая будет являться высшим вневедомственным знаком отличия. Об этом стало известно в пятницу, 13 декабря.

Медалью могут быть награждены как российские, так и иностранные граждане. Первые будут получать высший знак отличия Госдумы «за особый вклад в развитие российского законодательства и парламентаризма в РФ», а вторые — «за вклад в укрепление многосторонних или двусторонних отношений с РФ, развитие межпарламентского сотрудничества и плодотворную деятельность по укреплению международных связей».

Медаль не смогут получить россияне, замещающие в момент представления высокие выборные государственные должности.

Соответствующий документ об учреждении высшего знака отличия опубликован на сайте Госдумы.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума приняла закон, вносящий в Уголовно-процессуальный кодекс норму, по которой декларации предпринимателей, поданные в ходе амнистии капиталов, не могут расцениваться как доказательства в рамках уголовного судопроизводства. Поводом для принятия этого закона послужили случаи, когда декларации бизнесменов, вернувшихся в РФ, использовались для их обвинения и ареста.