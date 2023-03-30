В России появится детский формат передачи КВН

Фото: youtube.com

Международный союз КВН

1 апреля на телеканале «СОЛНЦЕ» выйдет первый выпуск нового проекта «КВН. Дети». Российский Союз Молодежи при поддержке Клуба веселых и находчивых подготовил сезон игры в новом формате. Участие в нем примут 32 детские команды из 23 регионов России и двух городов Белоруссии. Кресла членов жюри программы займут Екатерина Скулкина, Дмитрий Хрусталев, Миа Бойко, Юлия Ковальчук, Настя Bad Barbie и Дмитрий Кожома. Генеральный директор ООО «ТТО «АМиК» Александр Масляков уверен, что новый проект позволит детям сделать первые шаги в юморе.

Детский КВН уже более 20 лет позволяет юным талантам проявить себя, а многие выпускники сезонов уже известны миллионам зрителей. Пусть первые шаги будущих звезд экрана будут яркими и запоминающимися для всей аудитории детей и их родителей, — отметил Масляков.

Новые выпуски проекта будут выходить по субботам в 17:00. Авторы шоу рассчитывают привлечь внимание детской и взрослой аудитории.

Ранее стало известно о возвращении популярного интернет-шоу «Что было дальше?». Премьера нового сезона ЧБД состоится 1 апреля в сообществе проекта в социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».