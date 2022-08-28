Авиакомпания «ИрАэро» запустила первый в России рейс, на борт которого не будут допускаться дети от нуля до двух лет, об этом представители организации сообщили в эфире радиостанции «Говорит Москва». Отмечается, что «ИрАэро» пришлось пойти на такие меры по требованию заказчика.

Данные рейсы чартерные, заказчик выставил такие возрастные ограничения. Это не наши требования,отметил представитель авиакомпании.

Борт, на который не будут допускаться младенцы, следует по маршруту Иркутск — Мирный — Иркутск. Этим рейсом в основном пользуются вахтовые рабочие.

Ранее сообщалось, что японские авиакомпании Japan Airlines и All Nippon Airways ввели новую услугу — при бронировании билетов они предупреждают о том, что в числе пассажиров будут дети в возрасте до двух лет. Места, которые займут родители с младенцами, на схеме салона самолёта обозначаются специальной иконкой.