В России появился рейс без младенцев на борту

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Авиакомпания «ИрАэро» запустила первый в России рейс, на борт которого не будут допускаться дети от нуля до двух лет, об этом представители организации сообщили в эфире радиостанции «Говорит Москва». Отмечается, что «ИрАэро» пришлось пойти на такие меры по требованию заказчика.

Данные рейсы чартерные, заказчик выставил такие возрастные ограничения. Это не наши требования, — отметил представитель авиакомпании.

Борт, на который не будут допускаться младенцы, следует по маршруту Иркутск — Мирный — Иркутск. Этим рейсом в основном пользуются вахтовые рабочие.

Ранее сообщалось, что японские авиакомпании Japan Airlines и All Nippon Airways ввели новую услугу — при бронировании билетов они предупреждают о том, что в числе пассажиров будут дети в возрасте до двух лет. Места, которые займут родители с младенцами, на схеме салона самолёта обозначаются специальной иконкой.