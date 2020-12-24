В России появился новый вид мошенничества с подделкой голосов

https://static.news.ru/photo/a508453c-4639-11eb-9f5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

В 2021 году в России получит распространение новый способ мошенничества с помощью технологии deepfake, позволяющей злоумышленникам подделывать голоса и выдавать себя за знакомых или родственников жертвы, предупредили профильные специалисты.

Как пишут «Известия», технология deepfake ещё несколько лет назад казалась чем-то из разряда научной фантастики, однако сегодня она получает всё большее распространение и становится более дешёвой. Массовое применение этой технологии, как считают в компании SearchInform, это вопрос ближайшего будущего.

Издание пишет со ссылкой на данные специалистов, что в России в этом году уже был зафиксирован первый случай применения этой технологии: мошенник позвонил бизнесмену и голосом его коллеги попросил оплатить счёт.

Вероятно, в следующем году злоумышленники также будут использовать схемы с магазинами, якобы продающими вакцину от COVID-19, или с сервисами по записи на платную вакцинацию, — приводит издание мнение руководителя исследовательской группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерины Килюшевой.

Как рассказали газете в лаборатории Doctor Web, в 2021 году эксперты ждут роста случаев мошенничества с применением технологий социальной инженерии на 10–25% в сравнении с 2020 годом. Ряд экспертов полагают, что рост таких случаев составит до 20%.

Как сообщал NEWS.ru, ранее в компании BrandMonitor, специализирующейся на защите брендов в Интернете, провели исследование и установили, что мошенники за год обманули россиян на 150 млрд рублей. Самым «доходным» видом мошенничества стало навязывание фиктивных медицинских услуг. В среднем жертвы мошенников переводят псевдоврачам около 50 тысяч рублей.