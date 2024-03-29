В России появился еще один долларовый миллиардер Владелец разработчика Astra Linux Фролов стал долларовым миллиардером

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Председатель совета директоров «Группы Астра» Денис Фролов стал долларовым миллиардером, пишет Forbes. Это произошло после того, как акции разработчика операционной системы для госструктур Astra Linux резко выросли в цене.

Неделю назад одна акция «Группы Астра» стоила примерно 596 рублей, а уже 28 марта ее цена превысила 700 рублей. Поскольку Фролову принадлежат 151,6 млн акций, его финансовое состояние выросло до 102 млрд рублей, или $1,1 млрд.

Отмечается, что Фролов стал вторым российским миллиардером, который заработал капитал в сфере программного обеспечения. Первым стал Евгений Касперский, владеющий «Лабораторией Касперского», чье состояние превышает $2 млрд.

25 марта стало известно, что американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск увеличил свое состояние на 47% за год и вернул первое место в списке богатейших людей мира. Активы предпринимателя оцениваются в $235 млрд. За ним следует основатель и глава компании Amazon Джефф Безос с состоянием $187 млрд. Тройку богатейших людей мира замыкает президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно. Его состояние оценивается в $175 млрд.

Согласно данным китайского делового издания Hurun, в мире в настоящее время насчитывается 3279 долларовых миллиардеров. Их количество возросло на 167 за год.