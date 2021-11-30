В России появился аналог TikTok

В России представили аналог популярного приложения TikTok. Новое развлекательное приложение Yappy по аналогии с TikTok будет представлять собой видеосток с поддержкой коротких вертикальных видео. Оно стало доступно для всех пользователей на платформах iOS и Android. Об этом сообщили в компании-разработчике Ritm Media, передаёт ТАСС.

Соцсеть стала доступной для всех пользователей на платформах iOS и Android. IT-новинка будет отвечает последним трендам рынка социальных сетей и выйдет в формате UGC-видеостока с поддержкой коротких вертикальных видео, — пояснили в компании.

Уточняется, что функционал приложения включает в себя широкий набор инструментов для создания и редактирования вирусных видео. В частности, внутри приложения регулярно обновляется раздел подборок, видео из которых можно использовать для создания собственного контента. Участие в запуске приложения принимают Анна Хилькевич, Клава Кока, Егор Шип, Карина Кросс и другие известные блогеры.

Ранее сообщалось, что среди самых популярных соцсетей, несущих опасность для подростков, названы TikTok, Snapсhat, ASKfm, Tinder и Instagram. К примеру, последний может вызывать депрессию у женщин из-за того, что они начинают хуже относиться к своему телу на контрасте с идеальными чужими снимками.

Видеосервис TikTok наиболее популярен как раз у подростков и содержит огромное количество контента с насилием и нецензурной лексикой. Публикации могут подвергнуть риску их авторов. Ресурс для обмена сообщениями Snapсhat не обладает достаточным уровнем безопасности личных данных: в 2014-м фотографии пользователей оказались в открытом доступе.