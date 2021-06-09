В России появились «терпеливые» телефонные мошенники

https://static.news.ru/photo/e08fa468-c8f4-11eb-9918-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонные мошенники стали более терпеливыми и разрабатывают долгосрочные схемы обмана, поскольку россияне реже попадаются на их уловки. Об этом РИА Новости рассказал зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

Если раньше они (мошенники. — NEWS.ru) могли быстро поговорить по телефону, тут же убедить перевести деньги, то сейчас вырос уровень киберграмотности людей и применяемых технических средств защиты. Безусловно, мошенникам становится всё труднее и труднее добиваться своих целей, — отметил он.

В связи с этим некоторое время назад появилась новая схема обмана под видом трудоустройства. Она может занимать две-три недели, в течение которых злоумышленники постепенно убеждают жертву, что её могут принять на высокооплачиваемую работу. Под этим предлогом они получают личные сведения о человеке и данные банковской карты якобы для перечисления зарплаты.

Собеседник агентства порекомендовал ищущим работу россиянам не стесняться перепроверять всю сообщаемую информацию. Уточнить, кто и откуда звонит, найти сайт компании в Интернете и попробовать связаться с потенциальным работодателем по указанным телефонам, а также почитать отзывы других пользователей.

Ранее сообщалось, что ежемесячно телефонные мошенники крадут со счетов россиян от 3,5 до 5 млрд рублей. Средней чек успешной операции составляет порядка 8 тысяч рублей.