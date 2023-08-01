Система единых электронных виз для иностранцев заработала в России

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Иностранцы получили возможность оформить единую электронную визу в Россию, сообщается на сайте Консульского департамента МИД РФ. Право на оформление документа имеют граждане 55 стран мира, в том числе Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Польши, Сербии, Турции и Китая. Виза дает право на однократный въезд в Россию.

Граждане 55 иностранных государств могут получить электронную визу для въезда

в Российскую Федерацию через пограничные пункты пропуска, — сообщается на портале по оформлению электронной визы.

По единой электронной визе можно въехать в Россию с деловым, туристическим или гостевым визитом. Кроме того, она выдается для участия в различных мероприятиях. Срок действия документа составляет 60 дней с момента оформления, однако максимальный разрешенный срок пребывания в России — не более 16 дней. Стоимость визы — примерно $52.

Закон об электронных визах был принят в России в 2020 году. Изначально планировалось, что он вступит в силу в 2021-м, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции было принято решение отложить запуск системы. Осенью 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ряду ведомств возобновить действие электронных виз. Позднее список стран, граждане которых могут получить документ, был расширен. В него вошли Камбоджа, Вьетнам и Мьянма.