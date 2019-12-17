https://static.news.ru/photo/77ffb44a-20eb-11ea-be98-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Медаль Госдумы, которой будут награждать за вклад в развитие парламентаризма, учреждена в России.

Награду могут получить не только россияне, но и иностранные граждане за вклад в укрепление отношений с РФ. На медаль не вправе претендовать действующие депутаты и члены Совета Федерации. Всего за календарный год награды не могут быть удостоены более пяти человек, говорится в сообщении на сайте законодательного органа.

Медаль будет изготавливаться из медно-никелевого сплава и иметь форму круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне в центре будет рельефное изображение современного здания Государственной думы, а на оборотной — Таврического дворца.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал приказ об учреждении медали «За отвагу на пожаре». Согласно тексту документа, награду могут получить пожарные, военнослужащие, а также другие граждане страны. Медаль выдаётся за мужество и самоотверженность, проявленные при тушении возгораний, и за умелое руководство при спасательных операциях.