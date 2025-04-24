В России признали нежелательной еще одну организацию Минюст внес Hope Harbor Society в перечень нежелательных организаций

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Минюст России внес американскую организацию Hope Harbor Society в перечень нежелательных, сообщается на сайте министерства. Организация занимается поддержкой граждан, выступающих против действующего правительства России. Кроме того, она собирает деньги на нужды ВСУ и занимается дискредитацией армии РФ.

221. Hope Harbor Society (общество «Гавань надежды»), США, — сказано в сообщении.

Ранее деятельность итальянской неправительственной организации Comunità dei Russi Liberi in Italia признали нежелательной в России. В Генпрокуратуре РФ отметили, что она была создана живущими в Италии гражданами РФ зимой 2021 года. Организация тоже собирала деньги на нужды ВСУ.

До этого Министерство юстиции России добавило три фонда британского певца Элтона Джона в перечень нежелательных организаций. Речь, в частности, идет о двух филиалах Elton John AIDS Foundation («Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом»). Также в перечень включена британская организация Justice for Journalists Foundation (фонд «Справедливость для журналистов»). Причины такого решения не уточняются. Ранее Генпрокуратура России признала эти фонды нежелательными в России.