В России повсеместно грозят увольнением антипрививочникам

https://static.news.ru/photo/d7f6acc4-67cf-11eb-93be-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России в бюджетных организациях, а также в государственных компаниях угрожают увольнением или отстранением от работы тем, кто отказывается делать прививку от COVID-19. Об этом NEWS.ru рассказала Светлана Завидова из «Ассоциации клинических исследований». Её комментарий приведён в тексте про дискриминацию на работе россиян не доверяющих новой российской вакцине.

По словам Завидовой, к ним на горячую линию и почту регулярно поступают сообщения от тех, кто сталкивается на работе с давлением из-за нежелания делать прививку.

«Сургутнефтегаз», БУЗОО Городская поликлиника, интернат престарелых, МосМетро, МосГортранс, войсковая часть 80159 Южного военного округа, ГБОУ СОШ №44 города Севастополь, ЛОР-отделение, МосВодосток, МосГаз, ГБУ Автодор, детский сад в Бурятии, екатериновский детский дом инвалидов Приморского края, ГБОУ Пансионат для ветеранов труда №1, АУ «Черниговец», — перечисляет Завидова некоторые из организаций, откуда обращаются не желающие вакцинироваться.

Ранее прививка от COVID-19 попала в календарь по обязательному вакционированию для учителей и медицинских работников. В профсоюзе «Учитель» NEWS.ru сообщили, что до сих пор их члены не обращались с жалобами на принудительную вакцинацию.