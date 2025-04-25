В России потребовали официально признать Веру Брежневу террористкой Глава ФПБК призвал признать Веру Брежневу террористкой из-за поддержки ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вера Брежнева

Певица Вера Брежнева должна быть включена в список террористов из-за финансирования украинских войск, заявил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, соответствующее обращение будет направлено в профильные структуры уже в ближайшее время, передает портал «Страсти».

Вера Брежнева направляет часть заработанных денег на поддержку Вооруженных сил Украины, − сказал глава ФПБК.

Артистка покинула Россию после начала СВО и начала заниматься музыкальной деятельностью за рубежом. Брежнева публично открестилась от фанатов из России, стала разговаривать на украинском языке и открыто выражать поддержку ВСУ. Эти факты являются достаточными для того, чтобы признать певицу террористкой, считает Бородин.

Ранее известный музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Брежнева является плохой певицей, ввиду чего никто и не заметил, как она покинула Россию. Он при этом выразил искреннее недоумение по поводу ее псевдонима, который является фамилией одного из генеральных секретарей Советского Союза. Эксперт напомнил, что для певицы композиции писал продюсер Константин Меладзе, без которого она бы ничего не смогла.