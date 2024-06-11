В России попросили заочно арестовать четырех иностранцев-наемников В московский суд поступило обращение о заочном аресте четырех наемников

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Следствие направило в Басманный суд Москвы ходатайства о заочном аресте четырех иностранцев, обвиняемых в наемничестве, передает РИА Новости со ссылкой на данные в картотеке столичных судов общей юрисдикции. Отмечается, что другой информации в суде не предоставили.

Как сказано в материале, были зарегистрированы документы об аресте Иванеишвили Р., Луадахи К., Елкава Т. и Мюллера М. Всем им инкриминируется участие в вооруженном конфликте или военных действиях в качестве наемников.

Из открытых источников, уточняет агентство, удалось выяснить, что один из обвиняемых, Русудан Иванеишвили, служит снайпером в «Грузинском национальном легионе» на стороне украинских войск. Его объявили в международный розыск.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что главарь украинского «Добровольческого движения ОУН» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Николай Кохановский погиб в зоне проведения специальной военной операции. По данным журналистов, российские военные ликвидировали его на Харьковском направлении. Утверждается, что он погиб непосредственно на поле боя. Соратники главаря нацбатальона уже удалили оригинальные публикации о его ликвидации, добавили в издании.