В России подвели итоги губернаторских выборов в девяти регионах

В России состоялись выборы не только нового состава Госдумы и 39 региональных парламентов, но и руководителей девяти субъектов федерации. Во всех областях лидируют действующие губернаторы или исполняющие обязанности глав регионов, сообщает RT. Так, действующий глава Чечни Рамзан Кадыров набирает 99,7% голосов. В Хабаровском крае обработаны все 100% бюллетеней. Большинство жителей поддержали Михаила Дегтярёва (56,8%).

От приставки «временно исполняющий обязанности» избавляется и Вячеслав Гладков, в Белгородской области за него проголосовали 78,8% избирателей. В Пензенской области побеждает Олег Мельниченко (72,4%). В Ульяновской области лидирует Алексей Русских (83,2%), в Мордовии — Артём Здунов (78,3%), в Тыве — Владислав Ховалыг(86,8%). В Тульской области первым идёт действующий губернатор Алексей Дюмин (83,9%), в Тверской на второй срок переизбрался Игорь Руденя (52,3%).

Ранее сообщалось, что при голосовании по партийным спискам, по результатам подсчёта 97% голосов, лидирующие позиции занимает «Единая Россия» с 49,79% голосов. КПРФ занимает второе место с 19,07%, ЛДПР расположилась на третьей позиции с 7,47%, за ней идут партии СРЗП (7,41%) и «Новые люди» (5,37%).

При этом кандидаты от «Единой России» и политики, поддержанные властями, лидируют в 13 из 15 одномандатных округов в столице после обработки 100% бюллетеней. Однако в предыдущей публикации ЦИК в 12 округах лидировали оппозиционные политики.