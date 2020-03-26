https://static.news.ru/photo/6cd62854-6f3a-11ea-905e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса нового типа подтвердил две первые смерти от инфекции в России.

По данным штаба, погибли двое пациентов из Москвы.

Согласно информации сайта стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки в стране зафиксировано 182 подтверждённых случая заболевания в 18 регионах. Количество выздоровевших увеличилось до 38 человек. Всего зарегистрировано 840 случаев коронавируса в 56 регионах. Все граждане посещали страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в последние две недели.

К 26 марта коронавирусом в мире заразились более 471 тысячи человек, 21,3 тысячи умерли, свыше 114 тысяч выздоровели.