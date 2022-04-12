В России подорожают услуги репетиторов

Почти 60% школьных репетиторов намерены поднять цены на свои услуги, сообщает Lenta.ru с ссылкой на образовательную компанию MAXIMUM Education. По данным специалистов, стоимость занятий может увеличиться в полтора раза. При этом, несмотря на повышение цен, спрос на услуги репетиторов будет только расти.

Согласно опросу, повысить стоимость своих занятий планируют 58% школьных репетиторов, 1% уже подняли цены. 86% учителей рассказали, что намерены увеличить ставку на 10–20%, ещё 3% решили увеличить цену за свои услуги сразу в полтора раза.

Также отмечается, что повышение стоимости занятий с репетиторами не повлияет на их спрос. 82% учителей рассказали, что их ученики испытывают сложности даже с освоением базовой школьной программы.

По мнению гендиректора MAXIMUM Education Михаила Мягкова, на успеваемости детей сейчас сказывается как постковидное эхо, так и загруженность школьных педагогов.

Тут имеет место и постковидное эхо, которое сказывается на успеваемости детей. Но очевидна также и общая загруженность учителей, недостаток инструментов и технологий для обучения, которые могли бы разгрузить педагогов и улучшить результат подготовки, — сказал он.

Врио директора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Максим Костенко ранее назвал реальные зарплаты, которые на самом деле получают учителя. По данным министерства, 76% педагогов имеют ставку зарплаты — оклад ниже МРОТ. Ещё 15% педагогов получают в качестве оклада меньше 7,5 тысячи рублей. Абсолютный антирекорд зафиксирован в Карачаево-Черкесии, там ставки учителей начинаются от 4,9 тысячи рублей.