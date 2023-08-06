В России подорожало вторичное жилье Стоимость вторичного жилья в России с начала 2023 года выросла на 10%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на вторичное жилье с начала 2023 года показали рост на 10% из-за увеличения спроса на такого рода недвижимость, пишут «Известия». Растущие цены на ремонт квартир вынуждают покупателей все чаще выбирать готовые варианты.

С начала 2023 года средняя цена вторичного жилья в России поднялась на 10–12%, — заявила гендиректор VSN Realty Яна Глазунова.

Она добавила, что это объясняется увеличением спроса на вторичное жилье среди участников рынка недвижимости. В 2022 году цена таких объектов выросла на 22,6%, а в 2021 году — на 33,6%. Ожидается, что к концу 2023 года стоимость квадратного метра вторичного жилья может дополнительно увеличиться на 3–5%.

Эксперт по недвижимости Константин Апрелев ранее рассказал, что рост спроса на квартиры в Москве связан с блокировкой Центробанком РФ ипотек по нулевой ставке. По его словам, покупатели переживали о повышении ежемесячного платежа в связи с ростом ипотечных ставок в новых домах.

Финансовый эксперт ранее рассказал, что блокировка ЦБ РФ минимальной ставки по ипотекам в России может быть связана с повышением добавки к коэффициентам риска по кредитам долевого участия на приобретение жилья в новостройках. По его словам, снижение спроса остановит рост цен на первичном рынке жилья.