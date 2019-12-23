https://static.news.ru/photo/4bdbca5c-2636-11ea-83f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2019 году средний чек при покупке украшений для новогодней ёлки вырос на 11% до 185 рублей. Об этом сообщили в Сбербанке, который совместно с «Платформой ОФД» и порталом «Рамблер» провёл исследование в преддверии главного зимнего праздника.

Оказалось, что больше всего в цене прибавили звёзды, которыми украшают макушки ёлок. Они стали дороже на 43%, приводит ТАСС данные аналитиков. Так в среднем, звезду на ёлку можно купить за 125 рублей.

Любимые всеми шары подорожали на 28%, до 160 рублей. Мишуру теперь можно купить по цене от 89 рублей. Она подорожала на 20% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость гирлянды — 385 рублей. Таким образом новогоднее освещение стало стоить дороже на 17%.

При этом искусственные ели, наоборот, подешевели на 3%. Ненатуральную зелёную красавицу можно приобрести по цене 2 тыс. 550 руб. Что касается живых ёлочек, то рассчитать их среднюю цену на данный момент сложно. Дело в том, что ёлочные базары по закону освобождены от необходимости использовать контрольно-кассовую технику, пояснили в банке.

Исследователи также выяснили, что 11% респондентов купили в 2019 году настоящую ёлку, а 4% — искусственную. По словам 60% респондентов, в их доме уже есть искусственная ель и они уже много лет наряжают её к Новому году. 2% наряжают живую ель во дворе, а почти четверть — 23% — вообще не украшают дом этим праздничным символом, отметили специалисты.

При этом 80% россиян наряжают ёлку уже имеющимися игрушками. 15% респондентов не любят буйство красок и декорируют своё праздничное дерево в единой цветовой гамме. При этом каждый год в магазин за новыми ёлочными игрушками ходят только 5% россиян, указано в исследовании.

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