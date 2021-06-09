В России подорожал борщ

Набор продуктов для приготовления борща становится всё дороже в России. Причиной является существенный рост цен на овощи. Это следует из данных Росстата, передаёт «Интерфакс».
Наиболее активное подорожание
В то же время цены на помидоры снизились на 4,7%.
Ранее заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что рост цен на продукты в стране не превышает инфляцию. Речь идёт о товарах из группы социально значимых. При этом Евтухов отметил, что стоимость товаров премиальной категории действительно может расти.
Кроме того, замминистра отметил, что нельзя забывать о сезонном подорожании продуктов. Например, летом традиционно подрастает стоимость борщового набора и яиц, к августу она снижается.