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В России подорожал борщ

19:49, 09 июня 2021
Фото: pixabay.com

Набор продуктов для приготовления борща становится всё дороже в России. Причиной является существенный рост цен на овощи. Это следует из данных Росстата, передаёт «Интерфакс».

Наиболее активное подорожание зафиксировано у моркови: цены на этот продукт поднялись на 5,87% за период с 1 по 7 июня. Картошка подорожала на 4,89%, капуста — на 3,9%, лук — на 1,55%. При этом говядина за этот же период выросла в цене всего на 0,16%, а свинина — на 0,05%. Сметана, которую часто подают к борщу, стала дороже на 0,1%, хлеб — на 0,17%.

В то же время цены на помидоры снизились на 4,7%.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что рост цен на продукты в стране не превышает инфляцию. Речь идёт о товарах из группы социально значимых. При этом Евтухов отметил, что стоимость товаров премиальной категории действительно может расти.

Кроме того, замминистра отметил, что нельзя забывать о сезонном подорожании продуктов. Например, летом традиционно подрастает стоимость борщового набора и яиц, к августу она снижается.

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