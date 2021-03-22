Росреестр предупредил о фейковых рассылках от имени ведомства

https://static.news.ru/photo/2aa6b8ee-8b0a-11eb-b0e4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росреестр предупредил россиян о новом способе мошенничества от имени ведомства. Гражданам стали приходить письма, в котором говорится о необходимости оформления их квартир в Едином государственном реестре недвижимости.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов пояснил , что ведомство никакую информацию о необходимости регистрации ранее возникших прав и в целом об услугах адресно не рассылает.

Кроме того, в соответствии с действующим законодательством регистрация ранее возникших прав носит заявительный характер и осуществляется бесплатно по желанию правообладателя или при проведении сделок с недвижимостью.

Однако для предотвращения мошеннических действий просим собственников внимательно относиться к содержащимся в реестре недвижимости данным и при необходимости своевременно их актуализировать. Особенно это касается пожилых и одиноких граждан, а также людей, у которых на руках имеются свидетельства о собственности, выданные до 1998 года, — отметил Майданов.

В сообщении ведомства также уточняется, что достоверный перечень государственных услуг размещён на официальном сайте.

Ранее NEWS.ru писал, что мошенники придумали новую схему обмана российских граждан при помощи электронных писем и обещаний финансовой выгоды. Теперь они называют себя представителями лотерейных организаций и предлагают потенциальной жертве бесплатный билет. Согласно задуманному сценарию, выигрыш якобы должен поступить на банковскую карту гражданина, её номер следует указать на специальном мошенническом сайте. В качестве отправителя «писем счастья», обещающих денежные выигрыши, значится некое «ОАО Гослото».