В России реализуют новые проекты для улучшения жизни пенсионеров Социальный фонд России и Союз пенсионеров России договорились о взаимодействии и сотрудничестве

Фото: Социальный фонд

В рамках нового соглашения, подписанного 14 апреля, Социальный фонд и Союз пенсионеров разработают новые проекты для улучшения жизни людей старшего возраста. Председатель Социального фонда Сергей Чирков отметил, что две структуры уже многие годы связывает плодотворное сотрудничество.

Трансформация нашей структуры в Социальный фонд станет новым этапом в развитии взаимодействия. У нас общая цель — повысить качество жизни людей «серебряного возраста», создать условия для активной жизни в обществе и комфортного получения государственных услуг. Для этого мы с Союзом пенсионеров наметили провести много полезных мероприятий, — уточнил Чирков.



Совместная работа будет включать в себя информационные кампании, образовательные мероприятия, а также обучение людей пенсионного возраста использованию смартфонов и компьютерной грамотности. Особое внимание планируется уделить финансовой безопасности и порталу госуслуг.

Союз пенсионеров планирует активно участвовать в деятельности Центров общения старшего поколения, которые созданы на базе отделений Социального фонда по всей стране и продвигают концепцию активного долголетия.

Ранее стало известно, что с 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии. Об этом говорится в постановлении правительства. Ожидается, что за год их рост составит 13,5%.