В России подешевели мандарины «Руспродсоюз»: перед Новым годом в России подешевели мандарины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед Новым годом в России подешевели мандарины, сообщил РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. По его словам, цены на цитрусовые снизились как в оптовой продаже, так и в розничной. Он добавил, что в Москве средние розничные цены на мандарины за месяц упали на 14%, до 237,5 рубля за килограмм.

По данным на 15 ноября 2023 года мы фиксировали ослабление средних оптовых цен на мандарины до 81,3 рубля за килограмм, или на 2,3% за месяц. В рознице тоже отмечается снижение цен, — отметил он.

До этого эксперты «Руспродсоюза» сообщили, что новогодний стол в 2023 году обойдется россиянам на 500 рублей дороже, чем в 2022 году. Праздничные угощения для семьи из четырех человек будут стоить примерно 5,5 тысячи рублей. В эту стоимость входят ингредиенты, необходимые для приготовления салатов оливье и селедка под шубой, а также горячих блюд и бутербродов.

В «Руспродсоюзе» отметили, что в 2023 году резко выросли цены на мандарины, курицу и яйца. Так, в 2022 году килограмм мандаринов стоил 181,6 рубля, а в 2023 году — 244,6 рубля. Предполагается, что до наступления новогодних праздников цены на этот фрукт расти не будут. Стоимость куриного мяса же выросла с 181,6 рубля до 229,7 рубля. В то же время специалисты утверждают, что некоторые ингредиенты подешевели. Речь идет о картофеле, майонезе и сливочном масле.