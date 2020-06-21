В России под наблюдением из-за COVID-19 остаются более 310 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/0a017a62-b391-11ea-9302-fa163e074e61_660.jpg Фото: Светлана Краснова/facebook.com

В настоящее время на территории России под наблюдением медицинских специалистов из-за подозрений на заражение коронавирусной инфекцией нового типа остаются более 310 тысяч граждан страны. Об этом 21 июня сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что к данному моменту в РФ провели свыше 16.9 млн тестов с целью выявить COVID-19.

Под медицинским наблюдением остаются 310 774 россиян, — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Исходя из имеющейся информации, в России с начала пандемии выявлено 576,9 тысячи случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции стали восемь тысяч человек, выздоровели 334,5 тысячи заболевших. Страна занимает третье место по уровню заболеваемости в мире.

Всего случаи заражения COVID-19 зафиксированы более чем в 200 странах. Общее число заболевших превышает 8,4 млн человек. На сегодняшний день количество выздоровевших составляет 4,2 млн, умерших — 460 тысяч.

Как ранее писал NEWS.ru, за прошедшие 24 часа на территории Москвы ещё 1007 человек выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией нового типа. На данный момент число вылечившихся после заражения COVID-19 жителей столицы достигло отметки в 135 556 человек.