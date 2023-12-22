В России почти вдвое вырастут цены на импортные вина Baza: цены на импортные вина вырастут от 40% до 60% в 2024 году

В России ожидается рост цен на импортные вина в 2024 году, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, стоимость алкогольного напитка вырастет от 40% до 60%.

Как передает канал, к концу 2023 года в стране заканчиваются запасы вина, которые были куплены за рубежом в 2022 году по выгодному курсу. Закупленные по новому курсу напитки будут стоить дороже. Рост цен также затронет российские вина, поскольку в их составе много импортных компонентов.

Повышение стоимости на импортные напитки также связывают с подорожанием рабочей силы: компаниям трудно найти сотрудников в России, Италии и Испании. Ожидается, что вина из категории низкого ценового сегмента в 2024 году можно будет купить за 700 рублей вместо 400 рублей. Благодаря компаниям, которые успели запастись вином, россияне сразу не ощутят скачок цен, однаок к концу следующего года подорожание почувствуется сильнее.

Экономист Алексей Плутов ранее рассказал, что к концу января 2024 года в России может на 10-15% подорожать молочный шоколад, а к весне повышение его стоимости составит 20%. По словам эксперта, это связано с увеличением мировых цен на сырье для его изготовления, и многое будет зависеть от процента содержания какао в конкретном шоколаде.