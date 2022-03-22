В России почти вчетверо выросло число госпитализированных с COVID за сутки

В России за последние 24 часа госпитализированы 7584 человека с коронавирусом. Это почти в четыре раза выше показателя предыдущих суток — по данным на 21 марта, в больницы попали 2187 человек. Выписаны по выздоровлении за последние 24 часа 74 920 пациентов, сообщается на сайте федерального оперштаба.

Общее количество выздоровевших на сегодняшний день составляет более 16,3 млн человек.

Прирост заболеваемости за сутки составил 26 394 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в России коронавирус был выявлен более чем у 17,6 млн человек.

За сутки скончались 472 заболевших. Общее число жертв пандемии в стране составляет 365 373.

По числу выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 лидируют Свердловская область и Санкт-Петербург — 1404 и 1309 соответственно. Прирост заболеваемости, близкий к тысяче случаев, зафиксирован в Воронежской (981), Ростовской (993) и Иркутской (971) областях. В Москве выявлено 723 случая заражения, в Подмосковье — 199.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Татьяна Федосеева заявила, что отмена коронавирусных ограничений не говорит о конце пандемии. По её мнению, ситуация будет улучшаться, когда иммунитет получит 80% населения.