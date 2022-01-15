В России почти 180 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды

Минэнерго РФ сообщило, что почти 180 тысяч россиян из восьми регионов страны остались без электроэнергии из-за непогоды. В частности, речь идёт о южных регионах, Ставрополье, Республике Дагестан и Воронежской области.

В Краснодарском крае и Республике Адыгея без электроснабжения остались более 60 тысяч человек, в Республике Дагестан — почти 55 тысяч, в Ростовской области — 24 тысячи, — говорится в сообщении.

Кроме того, снег и ураганный ветер оставили без электричества больше 23 тысяч жителей Волгоградской области, порядка 13 тысяч на Ставрополье и по две тысячи россиян в Калмыкии и Воронежской области. На текущий день энергетики ведут восстановительные работы.

Ранее в Ставрополе местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильного урагана, обрушившегося на город. Сильный ветер повредил кровли домов и нарушил энергоснабжение в регионе. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.