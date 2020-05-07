В России побит рекорд по числу заражённых коронавирусом за сутки

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В России за последние сутки выявили 11 231 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных достигло 177160. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Из них 5471 (48,7%) — без клинических проявлений болезни.

За сутки скончались 88 человек, всего с начала пандемии число летальных исходов составило 1625 По выздоровлению выписаны 23 803 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн сообщил, что распространение коронавируса летом должно замедлиться, однако это не связано с тем, что на инфекцию якобы пагубно воздействуют тепло и солнечная радиация.