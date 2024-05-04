В России планируют увеличить один из видов пенсий Депутат Бессараб: военные пенсии в России увеличат на 4,5% с 1 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военные пенсии на территории РФ увеличат с 1 октября этого года, предварительно, на 4,5%, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. По ее словам, на сегодня выплата составляет более 41 тысячи рублей ежемесячно.

В этом году пройдет еще увеличение военных пенсий с 1 октября. Предварительно, процент увеличения составит 4,5%. Сегодня средняя военная пенсия составляет более 41 тысячи рублей, — отметила Бессараб, напомнив, что в последний раз сумму господдержки повышали на 19,5% в октябре прошлого года.

Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что в России с 1 апреля произойдет увеличение социальных пенсий на 7,5%. В частности, речь идет о повышении выплат по потере кормильца и по инвалидности. Увеличение пенсии коснется 3,4 млн граждан РФ.

До этого финансовый эксперт Ян Арт назвал «полной ерундой» предположения некоторых аналитиков, что в будущем в России могут отменить пенсионные выплаты. По его словам, пенсионеры, напротив, становятся движущей силой развития современной экономики. Однако специалист отметил, что сегодня в стране крайне сложно выстроить адекватную пенсионную систему из-за нестабильности курса рубля, которая обесценивает доходы и труд граждан.