В России планируют создать единую вакцину от COVID-19 и гриппа

В России рассматривается возможность создания комбинированной вакцины от COVID-19 и гриппа. Об этом рассказал ТАСС председатель совета директоров «Института стволовых клеток человека» Артур Исаев.

Мы рассматриваем эту возможность, поскольку у нас есть уже данные по гриппозной вакцине на основе нашего носителя и по коронавирусной доклинические данные, — говорится в сообщении.

По словам Исаева, в институте пока решают вопрос, какой объем клинических исследований нужно проводить по совмещению вакцин.

Ранее сообщалось, что российская биофармацевтическая компания «Нанолек» намерена создать комбинированную вакцину против коронавируса и гриппа. Об этом заявил президент компании Владимир Христенко. Специалист уточнил, что пока речь идёт только о разработке такого препарата, но не о его производстве.

Кроме того, глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в стране начались доклинические исследования единовременного введения вакцин от гриппа и коронавируса.