В России планируют импортозаместить товары для секс-шопов

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Российские секс-шопы столкнулись с трудностями в поставках товара и в логистике, рассказал радиостанции «Говорит Москва» создатель магазинов «Розовый кролик» Максимилиан Лапин. По его словам, резко возросли цены на доставку товаров из-за рубежа. Лапин отметил, что секс-шопам придется заменять западные товары отечественными.

Мы продолжили упор на импортозамещение: собственное производство фаллоимитаторов, интимных игрушек, кожаных фетиш- и БДСМ-аксессуаров, лубрикантов, массажных масел, смазок. Качество не хуже, а то и лучше мировых брендов, а цена ниже в разы, — сказал Лапин.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья, руководитель экспертного совета по вопросам регулирования оборота лекарственных средств и медицинских изделий Александр Петров заявил, что в России есть практически все необходимые технологии, чтобы производить любые лекарственные препараты. Он напомнил, что Москве уже удалось создать два препарата, в поставке которых стране отказали западные партнеры.

Он считает, что вопрос лекарственной безопасности России заключается в импортонезависимости. Петров добавил: ни одна страна в мире не в состоянии производить абсолютно все препараты. Однако, напомнил политик, с Россией в этой сфере сотрудничают около 150 государств.