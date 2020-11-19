В России перестанут выдавать свидетельство о разводе

https://static.news.ru/photo/216cc60c-2a74-11eb-9cef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров, выступая на посвящённой 30-летию ведомства коллегии, объявил, что все записи актов гражданского состояния в стране скоро переведут в «цифру». Свидетельства о браке, вероятно, сохранят как дань традициям, а свидетельство о разводе выдавать перестанут.

Егоров напомнил, что все органы ЗАГС России сейчас работают в единой информационной базе — Федеральной государственной информационной системе «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» (ЕГР ЗАГС). ФНС является оператором системы, в неё вносятся все регистрируемые акты.

ЕГР ЗАГС — это облачный реестр всех записей актов гражданского состояния. До конца года будут оцифрованы сведения с 1926 года, а это 525 миллионов записей, которые до сих пор разрозненно хранились на бумаге. В ближайшем будущем — переход на реестровую модель и отказ от некоторых видов бумажных бланков. Уже скоро, например, свидетельство о разводе станет историей, — цитирует главу ФНС РИА Новости.

Егоров указал, что именно благодаря работе этой системы правительство РФ в 2020 году сможет адресно помочь семьям с детьми. В ФНС ожидают, что Единый регистр населения, который создаётся на базе ЕГР ЗАГС, через несколько лет станет эталонным источником достоверных сведений о гражданах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ФНС совместно с другими ведомствами разрабатывает цифровую аналитическую платформу, которая позволит снизить административную нагрузку на представителей бизнеса в России.