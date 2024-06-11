В России озвучили сроки роста заболеваемости COVID-19 Роспотребнадзор: скачок заболеваемости коронавирусом ожидается в России осенью

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Очередной рост заболеваемости коронавирусом прогнозируется в России осенью, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума. По ее словам, для россиян особых рисков при этом не ожидается, если обеспечить все необходимые мероприятия.

Очередной подъем заболеваемости мы ожидаем в начале осени, — обратила внимание глава ведомства.

При этом в период отпусков следует с особенным вниманием отнестись к здоровью, предупредила Попова. В частности, нужно соблюдать элементарные правила гигиены, констатировала она.

Ранее глава Роспотребнадзора объявила, что не стоит бояться нового штамма коронавируса FLiRT. Сегодняшний вариант не приводит к более тяжелому течению заболевания, добавила Попова. Важно не спутать вирус с кишечной инфекцией, так как у них схожие симптомы, резюмировала она.

До этого академик РАН, заслуженный врач России Геннадий Онищенко подчеркнул, что симптоматика нового штамма коронавируса FLiRT отличается так называемой новой потерей вкуса. Также к его симптомам относятся лихорадка, усталость и боли в мышцах. Для профилактики заболевания нужно соблюдать все те же меры, что и для предыдущих вариантов: мытье рук и нахождение дома при температуре.