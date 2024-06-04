В России назвали альтернативу пятиступенчатой шкале НДФЛ Глава РСПП Шохин предложил сократить количество ставок по НДФЛ до трех

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Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью РБК предложил властям «компромисс», говоря о прогрессии НДФЛ. По его словам, можно сократить количество ставок с пяти до трех. Так, при доходах до 5 млн рублей налог должен составлять 13%, от 5 млн до 50 млн — 15%, свыше 50 млн — 18%.

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ отражает запрос общества на социальную справедливость. Очевидно, что те, у кого более высокие доходы, должны платить больше, — подчеркнул глава РСПП.

По словам Шохина, ставок НДФЛ станет слишком много. Глава РСПП предупредил, что такая длинная шкала с высокой предельной ставкой поспособствует усложнению администрирования и уходу граждан с высокими доходами в «серую зону, что приведет к размытию налоговой базы».

Повышенная ставка 15% для доходов от трудовой деятельности и некоторых других начнет работать уже с 2,4 млн рублей в год, добавил Шохин. В качестве компромисса глава РСПП предложил не только уменьшить число ставок, но и ограничить верхнюю планку на уровне 18%.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее предупредил россиян о последствиях ухода от налогов. Глава Минфина усомнился, что люди будут нарушать закон, но напомнил об уголовной ответственности.