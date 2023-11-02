В России ожидают сильное давление в преддверии выборов Член СПЧ Брод заявил о сильном давлении в преддверии выборов президента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предвыборная кампания потребует серьезного внимания и усилий, заявил NEWS.ru член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод на форуме «Сообщество». По его словам, идет сильное политическое, информационное давление.

В середине декабря мы ожидаем объявления о проведении выборов президента. Сейчас идет сильное политическое, информационное давление. Мы слышим реплики политиков, псевдоэкспертов и других недругов России. У нас накоплен громадный опыт. Мы знаем, как контролировать выборы, противостоять нарушениям, информационным атакам. Но наверное эта кампания потребует более серьезного внимания, вовлеченности, ответственности и усилий, — заявил он.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что верхняя палата, предположительно, объявит дату президентских выборов в декабре. Он также подчеркнул, что глава государства Владимир Путин еще не заявил о своем участии в выборах и называл этот вопрос преждевременным.

23 октября комитет Госдумы по госстроительству и законодательству принял поправки, которые определяют правила подготовки и проведения выборов президента России в период действия на части территории страны военного положения. В частности смещены сроки направления в ЦИК предложений о голосовании.