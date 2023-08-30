В России ожидается дефицит лапши быстрого приготовления Mash: в России ожидается дефицит «Доширака»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России ожидается дефицит лапши быстрого приготовления «Доширак», передает Telegram-канал Mash. По данным канала, причиной является падение курса рубля, сокращение отгрузок и нехватка кадров на заводе.

По словам источника Mash, большинство трудящихся на заводах «Доширака» — мигранты из Средней Азии, которые сейчас массово увольняются и уезжают на заработки в Казахстан и Южную Корею. Однако производитель заверил, что к октябрю проблема должна разрешиться.

До этого также стало известно, что рост цен на мясную продукцию приведет к подорожанию шаурмы в России. Представители бизнеса рассказали, что к сентябрю стоимость блюда вырастет на 10–15%.

По мнению экспертов, рост курса доллара до отметок 95–100 рублей в последние недели приведет к повышению цен на продукты питания в магазинах уже в ближайшие месяцы. NEWS.ru собрал все прогнозы экспертов, которые рассказали, на сколько подорожают мясо, рыба, кофе, алкоголь и другие товары. Например, к сентябрю, по сравнению с началом августа, курица может подорожать еще на 8%, свинина — в пределах 5%, а говядина — на 1–2% (цены на нее и так уже очень высокие, а спрос падает). Баранина также может вырасти в цене на 1–2%.