В России отвергли связь лекарства от коронавируса с японским аналогом

https://static.news.ru/photo/5ba43b96-00c8-11eb-9a24-fa163e074e61_660.jpg Фавипиравир Фото: Vit Simanek/CTK Photo/Global Look Press

Российское лекарство от коронавируса «Арепливир» создано по собственной технологии. Оно не имеет общего с японским средством «Фавипиравир», несмотря на то, что в основе отечественных таблеток — то же действующее вещество, рассказала представитель компании-разработчика Елена Маскаева, руководившая руководила лабораторией, которая создавала препарат.

По её словам, команда из двух десятков специалистов на протяжении четырёх месяцев работала семь дней в неделю, чтобы как можно быстрее представить результат. При этом у сотрудников лаборатории не было ничего для воссоздания японской технологии, её создавали самостоятельно.

Как только появились первые сообщения о том, что существующий японский препарат показал себя в некоторых странах эффективным против коронавируса, то нам сразу поступило задание разрабатывать этот препарат. Причем делать это в кратчайшие сроки. <...> Идея была в том, чтобы действующее вещество фавипиравир, которое использовалось в японском лекарстве, в виде таблетки подействовало на организм в той степени, в которой требовалось. Мы создали полный цикл производства, начиная с молекулы действующего вещества, — цитирует Маскаеву РИА Новости.

В итоге технологи изучили свойство субстанции, подобрали вспомогательные вещества для таблетки и режимы стадий технологического процесса. На доклинических испытаниях, которые проводили на животных, препарат показал себя эффективно и блокировал вирус, заверила представитель фармкомпании.

Следующим шагом, добавила она, показавшим, что препарат является действенным и безопасным, стали клинические испытания уже с участием добровольцев. В итоге, отметила Маскаева, «Арепливир» был признан одним из эффективных, прошёл процедуру регистрации и получил соответствующее удостоверение.

Впрочем, по её словам, лекарство ещё предстоит дорабатывать: коронавирус не исчезнет бесследно — как и любой вирус, он со временем мутирует. Поэтому разрабатываются другие комбинации препарата, а поиск улучшенной формулы продолжается.

Ранее NEWS.ru писал, что клинические испытания «Фавипиравира», прошедшие в Японии, не выявили его эффективности в лечении COVID-19. Видимой разницы в состоянии и результатах лечения тех, кто принимал лекарство, и тех, кто его не использовал, исследователи не обнаружили.

В настоящее время одобрение российского Минздрава для лечения COVID-19 получили три отечественных препарата — «Арепливир», «Авифавир» и «Коронавир». Все они имеют временную регистрацию до 1 января 2021 года.